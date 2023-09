Zus van Céline Dion over medische toestand zangeres: “Ze doet er alles aan om te herstellen”

Zus Claudette deelt nieuwe update

“Ze doet er alles aan om te herstellen. Ze is een sterke vrouw”, liet de oudste zus van de ‘My Heart Will Go On’-zangeres zich zopas ontvallen aan ‘Hallo! Canada’. “Het is een ziekte waar we zo weinig van weten. Er zijn spasmen die onmogelijk onder controle te houden zijn. Ken je dat wanneer mensen ‘s nachts rechtspringen vanwege een kramp in een been of de kuit? Het is een beetje zo, maar dan in alle spieren.” Claudette ging verder: “Er is weinig dat we kunnen doen om haar te steunen en haar pijn te verlichten.” Ze duimen dat de onderzoekers snel met een remedie op de proppen komen om deze vreselijke ziekte te bestrijden.