Zus van Céline Dion geeft update over medische toestand zangeres: "Vinden geen medicijn dat werkt"

Celebrities Kylie Jenner en Timothée Chalamet “nog steeds een koppel”, ondanks geruchten over break-up

Ondanks geruchten over een break-up, zouden Kylie Jenner (25) en Timothée Chalamet (27) nog steeds een koppel vormen. De twee werden voor het eerst aan elkaar gelinkt in april, maar werden al een hele tijd niet meer samen gespot. Daardoor werd hevig gespeculeerd dat het koppel een einde had gemaakt aan hun relatie. Maar niets is minder waar, schrijft entertainmentwebsite ‘TMZ’.