Zus van Britney Spears brengt binnenkort haar eigen memoires uit

Celebrities Jodi Montgomery wil aanblijven als bewindvoer­der: “Britney vroeg zelf of ik bleef”

7 juli Het is leegloop in het team van Britney Spears (39). Haar manager en advocaat lieten de afgelopen dagen al weten dat ze hun taken zouden neerleggen. Maar dat is Jodi Montgomery, een van Britney’s bewindvoerders, in ieder geval niét van plan. Dat maakt ze bekend in een mededeling.