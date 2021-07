Zus Britney Spears met de dood bedreigd: “Stop hiermee alstublieft”

Jamie Lynn, bekend van haar rollen in de Nickelodeon-series ‘Zoey 101' en ‘All That’, zegt niet waarom ze met de dood wordt bedreigd maar vermoedelijk gaat het om fans van Britney die vinden dat ze te lang heeft gezwegen over de situatie van haar zus. Die is verwikkeld in een langlopende strijd om het curatorschap van haar vader te ontbinden. Tijdens de veelbesproken hoorzitting van vorige week haalde Britney ook uit naar haar familie.

Maandag reageerde Jamie Lynn in een video op Instagram voor het eerst op de wens van Britney om van het curatorschap van haar vader af te komen. Hierin vertelt Jamie Lynn volledig achter haar zus te staan. In 2008 kreeg Britney een mentale inzinking en werd zij onder toezicht van haar vader Jamie geplaatst. Britney’s advocaat Sam Ingham diende in november een verzoek in om Jamie te laten verwijderen als conservator. Om onduidelijke redenen wachtte hij daarna maanden met het benodigde papierwerk dat hij namens Bessemer Trust, dat vader Jamie in zijn voorstel zou vervangen, moest indienen. Nu hij dat eindelijk alsnog heeft gedaan, liet de rechter weten Bessemer aan te stellen als co-curator, maar ook Jamie Spears aan te houden in die rol.