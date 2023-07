“Zowat elke figurant en loopjongen wist de waarheid”: het promiscue dubbelleven van Hollywoodster Rock Hudson

CELEBRITIES Zanger Christine and The Queens boos en in tranen in video: “Stop met me ‘zij/haar' te noemen”

In 2022 verklaarde de zanger van Christine & The Queens trans man te zijn. Maar zelfs een jaar later blijven mensen hem aanspreken met vrouwelijke voornaamwoorden. En daar is de zanger niet over te spreken. In een video op TikTok uit hij zijn ongenoegen. “Het doet me pijn. Het is een gebrek aan respect.”