Zorgen om 'Squid Game’-ster HoYeon Jung: “Ze is angstwekkend veel vermagerd”

CelebritiesDe fans van de Koreaanse ‘Squid Game’-actrice HoYeon Jung (27) maken zich zorgen. Via de sociale media laten verschillende volgers weten dat ze ongerust zijn over haar magere uiterlijk en ze vragen zich af of er iets aan de hand is. Op een reeks foto’s die de actrice deelde kwam zoveel reactie, dat HoYeon inmiddels ook zelf reageerde op alle bezorgdheid die is ontstaan.

Van “Jij hebt dringend wat vast voedsel nodig” en “Begin alsjeblieft met eten”, tot “Jezus, waarom ben je zo dun? Ben je misschien ziek?” en “Je bent prachtig, maar let alsjeblieft goed op je gezondheid en gewicht”: het zijn maar enkele van de commentaren op Instagram die onder een reeks foto’s van de Koreaanse ster werden achtergelaten.

Sommige fans vragen zich ook af of het gewichtsverlies een gevolg is van haar exploderende populariteit: “Na de reeks is ze angstwekkend veel vermagerd, ik hoop niet dat dit de prijs is voor haar succes”, schrijft iemand, terwijl een ander stelt: “HoYeon was van nature altijd slank, maar nu lijkt ze zich op een gevaarlijk pad te begeven.” En iemand anders zegt nog: “Ik wil helemaal niet negatief overkomen, maar ik moet zeggen dat ik me zorgen maak om jou zo te zien. Ik weet hoe het is voor modellen om een ​​bepaald gewicht te bereiken, maar zorg ervoor dat je goed eet.”

Volledig scherm Deze foto, die de actrice deelde op Instagram, lokte talloze bezorgde reacties uit. © Instagram@hoooooyeony

‘Geen tijd om te eten’

De vele reacties zijn ook HoYeon zelf niet ontgaan. In een eerder interview met The Hollywood Reporter onthulde ze al dat ze op amper één week tijd bijna vier kilo was afgevallen, toen ‘Squid Game’ voor het eerst een wereldwijde sensatie werd. “Ik kon niet eten. Het was geen stress, maar een gevoel dat ik niet kende. Ik was mezelf aan het verliezen”, zei ze toen. En ook nu ontkent de actrice niet dat ze inderdaad veel kilo’s kwijtspeelde: “Ik ben veel te veel afgevallen”, zegt ze tegen Star News. “Ik had niet eens tijd om te eten toen ik voor het eerst naar Amerika kwam. En alle kleding die me toen paste, is nu te groot.”

Sinds ze wereldwijd doorbrak met ‘Squid Game’ gaat het dan ook hard voor HoYeon Jung. Talloze bedrijven staan te springen om met haar in zee te gaan, zoals luxemerk Louis Vuitton, waar ze inmiddels het gezicht van is. Volgens haar profiel bij verschillende modellenbureaus is de Koreaanse ster 1m76 groot en weegt ze momenteel minder dan 49 kilo. Haar agenda voor 2022 is naar eigen zeggen nu al volledig volgepland.

Volledig scherm Zo was de actrice te zien in 'Squid Game', wat haar wereldwijd deed doorbreken. © Netflix

