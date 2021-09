Zorgen om Phil Collins nemen toe na tv-interview: “Ik kan niet eens meer een drumstokje vasthouden”

Collins was met de andere leden van de Britse rockband Genesis te gast in het programma ‘BBC Breakfast’ om te praten over hun aankomende tour. De 70-jarige Collins kampt al jaren met fysieke problemen en treedt zelfs al even op in een rolstoel. Tijdens het gesprek gaf hij toe dat hij niet eens meer drumstokjes kan vasthouden. Om die reden neemt zijn 20-jarige zoon de drums voor z’n rekening. “Ik heb heel wat fysieke beperkingen, wat erg frustrerend is. Ik zou graag op het podium spelen met mijn zoon.”