Zorgen om ‘onherkenbare’ Phil Collins na opgedoken video: “Doet pijn om hem zo te zien”

CelebritiesPhil Collins (70) is volop onderwerp van gesprek onder zijn fans en op sociale media. Zo veroorzaakt een filmpje waarin iemand hem tegen het lijf loopt heel wat bezorgdheid om zijn gezondheid: zijn aanhangers stellen dat de zanger “onherkenbaar” veranderd is en vragen zich af of dat een gevolg is van de vele problemen waardoor de artiest werd getroffen. Zo kampt hij al enkele jaren met ernstige rugklachten, en lijkt ook zijn heftig liefdesleven er emotioneel in te hakken.

Op de video, die afgelopen weekend op Twitter werd gedeeld, is Phil Collins te zien met een Franstalige fan die hem aantrof en graag een filmpje wilde maken. De zanger heeft een lange witte baard en lijkt ook buiten adem te zijn als hij de camera kort toespreekt. “Goedendag, het is Phil Colins hier. Ik zeg ‘goedendag’”, haalt de zanger zijn beste Frans boven. Al is dat helemaal niet waar zijn fans het online over hebben.

“Wow! Ik zou hem nooit hebben herkend, zonder de onderstaande tweets te lezen”, schrijft iemand. Of ook: “De tijd gaat niet zo snel, dit is onmogelijk”, “Oh, verdomme! Wat scheelt er met hem?” en “Jeetje, het doet pijn om hem zo te zien. Maar ik was en ben nog steeds een fan.” Het valt in de commentaren echter op dat de fans van de zanger, ondanks hun zorgen, massaal achter hem blijven staan: “Ongelooflijk, maar bedankt voor deze video! Hij was één van de grote jongens die mij hebben laten opgroeien”, schrijft iemand. Terwijl andere fans laten weten: “Ik herken hem zonder enige aarzeling. Ik hield van hem, ik hou nu van hem en ik zal altijd van zijn liedjes blijven houden. Uiteraard is dit Phil Collins, al doet het me pijn om hem zo te zien” en “Iedereen zal op een dag oud worden. Hij komt in september terug met Genesis (de band waarin Collins speelde, red.), dus hij is nog niet dood en zal sterker dan ooit terugkomen.”

(lees verder onder de tweet)

Nieuwe plannen

Phil Collins lijkt ondanks zijn leeftijd inderdaad nog niet van plan zijn carrière stop te zetten, hoewel hij in 2011 zijn pensioen al had aangekondigd. De zanger stapte toen na veertig jaar uit de spotlights omdat hij tegen allerlei medische problemen vocht. Zo was zijn gehoor aangetast door liveoptredens, had hij talloze ontwrichte wervels en schade aan de zenuwen in zijn handen. Daardoor kon hij niet meer plaatsnemen achter zijn geliefde drumstel.

De voormalige drummer van Genesis, die meer dan 150 miljoen platen verkocht, had er ook altijd spijt van dat hij een superster is geworden. “Het spijt me dat alles zo succesvol was. Ik wilde echt niet dat het zo zou lopen. Het is niet verwonderlijk dat mensen mij gingen haten”, zei hij toen. “Ik kijk naar de MTV Awards en denk: ‘Ik kan niet in dezelfde industrie werken.’ Ik pas niet in die wereld.”

Huwelijksproblemen

Ook de huwelijksproblemen zouden een zware tol geëist hebben bij de zanger: Phil en zijn (derde) vrouw Orianne Cevey (46) trouwden in 1999 en kregen twee zoons, maar scheidden in 2008. In 2015 kwamen ze weer bij elkaar, tot afgelopen jaar de bom barstte, omdat Phil erachter was gekomen dat Orianne in het geheim was getrouwd met een andere man. Phil probeerde haar daarop uit hun huis in Miami te zetten. Zij weigerde een tijdlang de woning te verlaten, maar kwam tot een overeenkomst met haar ex waarna ze uiteindelijk uit de villa vertrok.

