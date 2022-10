Zoontje van Kim Kardashian en Kanye ‘Ye’ West toont middelvingers aan paparazzi

Celebrities Popsensa­tie Lizzo komt in 2023 naar België

De Grammy én Emmy Award winnende Lizzo (34) komt in 2023 naar België met haar ‘The Special Tour’. Op dit moment trekt de zangeres nog doorheen de Verenigde Staten. Maar volgend jaar staan maar liefst vijftien Europese steden op de planning. Waaronder ook Antwerpen, want op vrijdag 24 februari 2023 staat ze in het Sportpaleis.

