Zoon van Sinead O’Connor had zijn begrafenis maanden voor zijn dood al gepland: “We hebben hem in de steek gelaten”

CelebritiesShane, de tienerzoon van Sinead O’Connor (55) die begin deze maand uit het leven gestapt is, had zijn begrafenis al maanden op voorhand gepland. Dat maakte de zangeres zelf bekend in een reeks berichten op Twitter.Daarnaast haalde Sinead uit naar enkele instellingen die volgens haar deels verantwoordelijk waren voor het welzijn van haar 17-jarige zoon. “Er is een storm op komst waar jullie niet op voorbereid zijn. Dagelijks sterven er kinderen onder jullie toezicht.”

Zangeres Sinead O’Connor was er kapot van toen ze vernam dat haar zoon Shane zich op 17-jarige leeftijd van het leven beroofd had. “Mijn mooie zoon, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, het licht van mijn leven, heeft vandaag besloten om zijn aardse strijd te beëindigen en is nu bij God. Moge hij rusten in vrede en moge niemand zijn voorbeeld volgen”, klonk het op Twitter.

Kleine uitvaart

Ondertussen deelde de 55-jarige zangeres enkele details over de begrafenis van haar zoon. Volgens Sinead had Shane zijn zinnen gezet op een hindoestaanse uitvaart. Dat blijkt uit een brief die haar tienerzoon voor zijn overlijden opgesteld had. Naast Sinead O’Connor zal verder alleen haar ex Donal Lunny (74), de vader van de jongen, aanwezig zijn op de ceremonie. “Shane was een aanhanger van het hindoeïsme, dus op de begrafenis zullen enkel zijn vader en zijn moeder aanwezig zijn. Dat was één van zijn wensen.” Sinead had ook nog een boodschap voor de fans van Shane. Indien volgers van haar zoon graag bloemen of andere items willen opsturen, kunnen ze deze laten bezorgen bij het mortuarium van het ziekenhuis in Loughlinstown of bij het crematorium van Newlands Cross. “De ceremonie gaat normaal gezien door op donderdag”, laat O’Connor nog weten.

Uit de Twitterberichten van de zangeres blijkt ook dat Shane zijn begrafenis al lang gepland had. Vermoedelijk was hij er al enkele maanden mee bezig. Als gevolg haalde Sinead niet alleen uit naar het ziekenhuis waar haar zoon in het verleden verbleef, maar ook naar verschillende mentale gezondheidsinstellingen waar Shane in het verleden mee in contact gekomen is. “Een maand geleden werd Shane naar het CAMHS (Child and Adolescent Mental Health Services, red.) gebracht nadat hij eerst niet alleen verdween, maar ook een afscheidsbrief achterliet.” Volgens de zangeres heeft de instelling haar zoon weer laten gaan omdat hij zogezegd geen plannen had om uit het leven te stappen. “Toen de aanwezige volwassene protesteerde, kreeg deze te horen dat ‘een begrafenis plannen niet anders is dan een huwelijk regelen’.”

Boze tweets

In een andere tweet maakte Sinead O’Connor duidelijk dat de uitspraak afkomstig was van een psychiater die werkte voor de instelling. “Welkom in Ierland. Het land waarin begrafenissen hetzelfde zijn als huwelijken en andersom.” Ze vervolgt: “Ik wil het CAMHS vertellen dat de begrafenis van mijn kind plannen absoluut niet hetzelfde is als zijn trouwfeest plannen. Iets wat ik nu trouwens nooit meer kan doen. Jullie zijn allemaal ongeschikt.” Op haar sociale media haalde O’Connor ook nog uit naar Tusla, een organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor het welzijn van kinderen. “Mijn kind is ondertussen al 48 uur dood en ik heb alleen nog maar contact gehad met de media-afdeling van Tusla. Ze maakten zich zorgen over de negatieve publiciteit voor hun organisatie.”

De zangeres had ook nog een persoonlijke boodschap voor de organisatie. “Er is een storm op komst waar jullie niet op voorbereid zijn. Dagelijks sterven er kinderen onder jullie toezicht. Mijn zoon is er eentje van. Een grote fout.” Sinead maakte wel duidelijk dat zelfmoord absoluut geen oplossing is om problemen op te lossen. “Mijn zoon voelde zich gedwongen om deze keuze te maken, maar zelf uit het leven stappen, brengt je geen vrede. Het is een leugen.” Het bericht in kwestie was meteen ook een waarschuwing naar anderen die van plan waren om te vertellen dat haar zoon nu “eindelijk rust gevonden heeft”. “Hoe kunnen jullie zoiets nu weten? Ik kan jullie verzekeren dat hij er gekweld uitzag en dat was al maanden zo.” Sinead O’Connor legt de schuld wel niet alleen bij andere instanties. “Samen met nog andere mensen in zijn leven heb ik mijn zoon gefaald. We weten allemaal wie we zijn.” Sinead zelf heeft haar boze tweets ondertussen ook al weer verwijderd. “Ik ga het juiste doen. Ik wil mezelf verontschuldigen voor mijn uitbarsting. Tusla werkt met erg beperkte middelen. Ze hielden van Shane en zijn er kapot van. Ze zijn ook maar mensen en het spijt me dat ik hen gekwetst heb. Het is niet hun schuld.”

Al eerder verdwenen

Shane raakte begin januari vermist in het Tallaght-gebied in Ierland. De politie deed een oproep om hem te helpen vinden. Ook Sinead smeekte haar zoon toen om contact met haar op te nemen. “Shane, je leven is kostbaar. God heeft niet voor niets die mooie glimlach op je mooie gezicht gebeiteld”, liet de zangeres weten via Twitter. “Mijn wereld zou instorten zonder jou. Jij bent mijn hart. Doe jezelf geen kwaad. Ga naar de Garda (de nationale politie van Ierland, red.) en laat ze je naar het ziekenhuis brengen. Je jaagt me de stuipen op het lijf. Kun je alsjeblieft het juiste doen?”

Toch heeft het niet mogen zijn. De jongen werd levenloos teruggevonden. Een woordvoerder van Garda bevestigde het overlijden in een verklaring. “Na de berging van een lichaam in het Tallaght-gebied op vrijdag 7 januari 2022, is een beroepschrift voor vermiste personen met betrekking tot Shane O’Connor ingetrokken. De politie wil de media en het publiek bedanken voor hun hulp in deze zaak. Er is op dit moment geen verdere informatie beschikbaar.” Het is niet de eerste keer dat de zoon van Sinead vermist was. In februari vorig jaar vroeg de zangeres aan haar volgers om te bidden voor haar zoon na wat ze beschreef als “een afschuwelijke dag uit de hel”. In 2019 werd Shane ook al eens vermist. Toen was hij amper veertien jaar oud.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

