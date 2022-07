Zoon van Reese Witherspoon maakt acteerdebuut in Netflix-serie ‘Never have I ever’

CelebritiesDeacon Phillippe (18), de zoon van wereldsterren Reese Witherspoon (46) en Ryan Phillippe (47), treedt in de voetsporen van zijn ouders. Hij maakt zijn acteurdebuut als gastster in het derde seizoen van de Netflix-Original ‘Never have I ever’.

In een persbericht liet Netflix weten dat de 18-jarige zoon van de ‘Legally blonde’-actrice zal debuteren in het derde seizoen van de komedie-drama serie ‘Never have I ever’. Hij zal de rol van Parker spelen. Een jongen uit een goed gefinancierde privéschool die bovendien ook de debatteamrivaal is van het hoofdpersonage Devi (gespeeld door Maitreyi Ramakrishnan). Parker is “in staat om zich door de debattoernooien heen te slaan dankzij de voordelen van zijn school en is altijd in voor een feestje”, aldus Netflix.

In het derde seizoen ervaart Devi nog steeds dagelijkse druk van de middelbare school, drama thuis en probeert ze ook haar weg te vinden in romantische relaties. Ook Darren Barnet zal opnieuw terugkeren als Paxton, de love-interest van het hoofdpersonage. In de trailer van het nieuwe seizoen wandelt het nieuwe koppel ook hand in hand door de gangen van hun middelbare school. Hierdoor kunnen ze op veel afgunst rekenen van sommige klasgenoten.

Normaal gezien zou Deacon ook genoeg persoonlijke ervaringen moeten hebben om inspiratie uit te halen voor zijn rol als scholier. Want de zoon van het acteursduo is net afgestudeerd aan de middelbare school. Ter ere van zijn schoolprestaties, werd er een feest georganiseerd in de achtertuin van zijn ouders. Voor deze gelegenheid kwamen zijn ouders Reese en Ryan nog eens bij elkaar. Het ex-echtpaar was getrouwd van 1999 tot 2008 en poseerde aan de zijde van hun oudste zoon, die de foto vervolgens op Instagram plaatste.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door deacon (@deaconphillippe) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES MEER: