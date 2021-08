Zoon van Madonna haalt zijn eerste fotoshoot binnen

Voor een fotoshoot van het Amerikaanse stijlmagazine The Rake trok Rocco Ritchie op de jaren 40 en 50 geïnspireerde vintage pakken aan. En daar komt hij bijzonder goed mee weg. Op de serie zwart-wit-foto’s, genomen in het gezelschap van zijn vrienden, is de twintiger gekleed in onder andere een elegant krijtstreeppak met brede stropdas en is zijn kapsel gestyled in een ‘rockabilly-kuif’. Je zou hem bijna een hedendaagse versie van James Dean kunnen noemen.

In 2008 besloten Guy Ritchie en Madonna na een huwelijk van acht jaar uit elkaar te gaan. Het mondde uit in een bittere juridische strijd rond de voogdij over Rocco. Pas acht jaar later - in 2016 - begroef het voormalige koppel de strijdbijl en kozen ze er samen voor om Rocco in het Verenigd Koninkrijk bij zijn vader te laten wonen, terwijl zijn moeder vanaf de andere kant van de oceaan af en toe eens op bezoek zou gaan. In datzelfde jaar kwam Rocco nog in opspraak nadat hij gearresteerd werd wegens drugsbezit.