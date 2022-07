Zoon van Madonna danst in jurk samen met zusje

Celebrities Jane Fonda openhartig over seksleven: “Seks wordt beter met de jaren”

Ze mag dan al 84 zijn, het houdt Jane Fonda niet tegen om het uitgebreid over haar seksleven te hebben. In een openhartig interview in de radioshow SiriusXM vertelde ze aan gastheer Andy Cohen hoe het is om seks te hebben op rijpere leeftijd. “Vrouwen worden er beter in”, klinkt het.

25 juli