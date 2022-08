Zoon van Anne Heche over de laatste rustplaats van zijn moeder: “Mama zou achter onze beslissing staan”

CelebritiesOp dinsdag raakte bekend dat de assen van de overleden actrice Anne Heche begraven zullen worden in het Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles. Ondertussen reageerde ook Homer Laffoon, de 20-jarige zoon van Heche, op het nieuws. “Haar plaats is bij haar fans.”

“We zijn ervan overtuigd dat mama volledig achter onze beslissing zou staan om haar hier te laten begraven”, klinkt het in een statement. “Het is er prachtig, sereen en ze is er in het gezelschap van haar Hollywood-collega’s. In het statement maakte de zoon van de actrice ook nog duidelijk waarom ze precies voor het Hollywood Forever Cemetery gekozen hebben. Uit de verklaring blijkt dat ze voor deze begraafplaats gekozen hebben omdat het een “levendige plek is waar mensen films, concerten en andere evenementen bijwonen”.

De 20-jarige zoon van Heche bedankte, samen met zijn jongere broer Atlas Tupper (13), ook nog de medewerkers van de begraafplaats. “We willen Tyler, Noelle en alle andere mensen van Hollywood Forever bedanken voor hun vriendelijkheid, medeleven en steun.” Daarnaast had Homer ook nog het volgende te zeggen: “Ze was onze moeder, maar de reacties die we in de afgelopen dagen ontvangen hebben, hebben ons eraan herinnerd dat ze bij haar fans en de entertainment-community moet zijn.”

Naast Anne Heche hebben ook verschillende andere celebrity’s hun laatste rustplaats gevonden in het Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles. Zo liggen ook onder meer Judy Garland, Rudolph Valentino, Mickey Rooney, Valerie Harper, Anton Yelchin en Chris Cornell er begraven. De begraafplaats zelf werd opgericht in 1899. Op het terrein gaan er ook regelmatig culturele activiteiten door zoals concerten en filmvertoningen.

Hersendood

Anne Heche raakte op 5 augustus van de weg af en botste op een woning in Mar Vista, in Los Angeles. Ze zou onder invloed van cocaïne en fentanyl zijn geweest. Daarop brak een stevige brand uit. Heche liep zware brandwonden en hersenschade op, waarna ze hersendood werd verklaard. Officieel werd het overlijden vastgesteld op 11 augustus. De woordvoerder van Anne Heche zelf vertelde eerder dat de actrice op 14 augustus van de beademing werd gehaald nadat ze enkele dagen in coma had gelegen.

Heche begon haar acteercarrière in de soap ‘Another World’, wat haar een Daytime Emmy Award opleverde in 1991. Haar bekendste rollen zijn waarschijnlijk die in ‘Donnie Brasco’, ‘I Know What You Did Last Summer’ en ‘Six Days, Seven Nights’. De actrice werd 53 jaar oud.

