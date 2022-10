Zoon van Anne Heche onthult hoeveel geld de actrice waard was toen ze stierf

Celebrities Na Heidi Klum en haar dochter Leni: ook deze dochters treden in de voetsporen van hun bekende moeders

I got it from my mama. Eerder deze week poseerden Heidi Klum (49) en haar dochter Leni (18) al samen voor het lingeriemerk Intimissimi, maar het is zeker niet de eerste keer dat een wereldster haar talent doorgeeft aan haar dochter. Wat dacht je bijvoorbeeld van Cindy Crawford en haar dochter Kaia Gerber? Of Madonna en haar dochter Lourdes? Ook deze jongedames hebben namelijk het talent van hun bekende moeder geërfd. Hoog tijd voor een overzicht.

10:49