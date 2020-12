Zoon Mia Farrow en Woody Allen geeft eerste interview: “Ik had altijd het gevoel dat ik een slecht kind was. Het misbruik thuis versterkte dat”

CelebritiesVoor het eerst heeft Moses Farrow (42), de adoptiezoon van Mia Farrow (75) en Woody Allen (85), een interview gegeven. In The Guardian vertelt hij over z'n ongelukkige jeugd, en over hoe hij z'n vader steunt in de misbruikbeschuldigingen.

Moses Farrow is de zoon van actrice Mia Farrow en regisseur Woody Allen. Mia adopteerde hem in 1980 uit Zuid-Korea. Hij was toen twee jaar oud en had een hersenverlamming. In 1991 werden hij en zus Dylan ook geadopteerd door Woody Allen. Een jaar later barstte evenwel de bom: Woody begon een relatie met Mia’s dochter Soon-Yi, zeven maanden later beschuldigde Mia haar ex ervan dochter Dylan te hebben misbruikt. Hoewel Dylan en haar broer Ronan nog steeds volhouden dat het misbruik wel degelijk gebeurd is, is Woody daar trouwens bij elk onderzoek voor vrijgesproken.

Fysieke mishandeling

Moses gelooft niet dat zijn vader Dylan heeft misbruikt. Dat schreef hij al eens neer in een blog in 2018, en dat herhaalt hij in The Guardian opnieuw. “Absoluut niet”, zegt hij. Er was wel degelijk misbruik in de familie, maar daarvoor wijst Moses naar zijn moeder, die haar kinderen fysiek zou mishandeld hebben en haar blanke kinderen een voorkeursbehandeling zou hebben gegeven. “Ik had een beperking en was emotioneel gevoelig. Dat zorgde ervoor dat ik een doelwit werd." En dat had gevolgen: “Ik heb zelfmoordgedachten gehad, ben in therapie geweest voor depressie, en heb geworsteld met relaties en een laag zelfbeeld. Ik ben een people pleaser en wilde de perfecte zoon zijn. Het trauma van adoptie is dat we het gevoel hebben dat er iets mis met ons is, omdat we door onze echte ouders afgewezen zijn. Ik had altijd het gevoel dat ik een slecht kind was,” zegt hij. “Het misbruik thuis versterkte dat.”

Volledig scherm Moses Farrow © rv

“Er is een heel krachtig idee dat zegt dat adoptie-ouders die kinderen redden", zegt Moses. “Dat ze allemaal nog lang en gelukkig leven, en dat de geadopteerde kinderen dankbaar moeten zijn dat ze geadopteerd werden. Maar dat verhaal houdt geen rekening met individuele ervaringen."

Afstand

Toen Moses zijn blog publiceerde in 2018, reageerden broer Ronan en zus Dylan verbaasd. “Mijn broer is een getroebleerd persoon", zei Dylan toen. En Ronan liet weten dat z'n broer deel uitmaakte van een “campagne die bedoeld was om mijn zuster in diskrediet te brengen, door mijn moeder aan te vallen." Moses haalt zijn schouders op wanneer het daarover gaat. “We zijn samen opgegroeid. Ik ben hun oudere broer. We delen dezelfde moeder. Ook wanneer je niet zelf het slachtoffer bent van mishandeling, maar je ziet het gebeuren, dan heeft dat nog steeds een grote impact op je. Ik heb medelijden voor al m'n broers en zussen. Ik begrijp dat je een manier moet vinden om te overleven, hoe dan ook."

Hoewel Moses het initieel - als kind - opnam voor z'n moeder, zijn de twee nu van elkaar vervreemd. “Het is belangrijk om een veilige omgeving voor jezelf te creëeren", zegt hij daarover. “Soms betekent dat dat je afstand moet houden." Met z'n vader, Woody, heeft hij wél een goed contact. “Ik zou graag de achternaam van mijn vader willen aannemen.”

