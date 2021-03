Zoon Maddox getuigt tegen Brad Pitt in voogdijproces: “Hij wil zelfs zijn achternaam veranderen”

Brad Pitt en Angelina Jolie waren twee jaar getrouwd en vroegen in 2016 al de scheiding aan. Vlak na de aankondiging raakte het nieuws bekend dat Brad Pitt zowel verbaal als fysiek agressief gereageerd zou hebben ten opzichte van hun kinderen Maddox (19), Zahara (16), Pax (17), Shiloh (14), Knox (12) en Vivienne (12). Ook werd er gezegd dat hij hun oudste zoon Maddox mishandeld zou hebben. “Die was voor Angelina de laatste druppel. Ze ging weg bij haar echtgenoot omdat ze haar kinderen wilde beschermen.” De oudste zoon van het koppel had sindsdien amper contact met zijn vader. Hij weigerde zelfs om hem te zien tijdens de feestdagen. “Het werd al snel duidelijk dat het niet meer goed ging komen tussen die twee.” Maar uiteindelijk werd de acteur volledig vrijgesproken.

Jolie slaat nu de handen in elkaar met haar oudste zoon in de hoop haar slag alsnog thuis te halen. Maddox mag als volwassene getuigen in de rechtbank, waar hij volgens getuigen niet zo'n flatterend beeld van zijn vader neerzette. “Maddox heeft al jaren een slechte band met zijn vader”, aldus een insider. “Hij wil niets liever dan dat zijn moeder de volledige voogdij over zijn broers en zussen krijgt. Hij is zelfs van plan om zijn achternaam te laten veranderen: hij wil de ‘Pitt’ laten vallen uit ‘Jolie-Pitt’. Angelina staat echter niet achter die beslissing. Ze vindt dat hij zijn naam moet laten zoals hij is. Maar op niet-officiële documenten gebruikt hij nu al uitsluitend ‘Jolie’.”