Zoon Liz Hurley wordt uit testament van overleden vader geschrapt en loopt 210 miljoen euro mis

CelebritiesDamian (19), de zoon van Liz Hurley (56) is onterfd door de familie van zijn overleden vader. Steve Bing overleed vorig jaar op 55-jarige leeftijd. Damian is uit het testament geschrapt na een beroep bij de rechtbank. Liz Hurley voelt zich verraden: “Steve zou dit niet zo hebben gewild."

Bing, een rijke financier, stierf in juni 2020 op 55-jarige leeftijd. De doodsoorzaak werd vastgesteld als zelfmoord. Bing had naar verluidt trustfondsen opgezet voor Damian en zijn dochter, Kira Kerkorian (23), die hij had met gepensioneerde professionele tennisspeler Lisa Bonder. Voor zijn dood won Bing een juridische strijd tegen zijn eigen vader, Peter Bing, die probeerde Damian en Kira de toegang tot het fortuin te ontzeggen. Dat meldt de Daily Mail. Peter Bing ging echter in beroep tegen de beslissing omdat Damian en Kira buiten het huwelijk geboren kinderen waren. Volgens het rapport wordt het fortuin van Bing nu verdeeld tussen de kinderen van zijn zus Mary.

Liz Hurley is er het hart van in en voelt zich verraden. “Toen Steve zelfmoord pleegde, stierf hij in de veronderstelling dat er voor zijn kinderen zou worden gezorgd. Wat Steve wilde, is nu harteloos teruggedraaid. Ik weet dat Steve er kapot van zou zijn geweest,” reageerde Hurley. Het aandeel van Damian werd geschat op 210 miljoen euro.

Ontroerend bericht

Damien plaatste een paar weken geleden nog een ontroerend bericht aan fans op sociale media over het omgaan met verdriet. “Vandaag een jaar geleden kregen mijn moeder en ik verschrikkelijk nieuws”, begon hij op Instagram. “Ik realiseerde me destijds niet hoeveel het me zou beïnvloeden ... We houden er allemaal van om ‘perfecte’ versies van ons leven te laten zien - voor mij is het idee om publiekelijk iets persoonlijks als verdriet te bespreken, angstaanjagend ... maar soms is het nodig.”

“Het afgelopen jaar was verdomd moeilijk - voor iedereen op de planeet - en ik denk dat het van vitaal belang is om dat te erkennen. Het is niet zwak om te worstelen. In feite is het enorm sterk om de andere kant te bereiken. Heel erg bedankt voor al je berichten vandaag, ik hou van jullie allemaal”, besloot Damian.

