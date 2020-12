Zoon Audrey Hepburn vertelt over de mannen in haar leven: “Het enige wat ze wilde was een gezin”

CelebritiesAudrey Hepburn was - en is - zonder twijfel een van de meest legendarische filmsterren ooit. Dankzij klassiekers als ‘Breakfast At Tiffany’s' en ‘Roman Holiday’ veroverde ze de harten van alle kijkers. Maar privé ging het er iets minder positief aan toe. Dat vertelt haar zoon, Sean Hepburn Ferrer in The Sun.

Een van de belangrijkste mannen in het leven van Audrey Hepburn was zonder twijfel haar vader, Joseph. Maar hij was ook een van haar grootste teleurstellingen. De man, een Britse consul, begon aan het begin van de Tweede Wereldoorlog geld in te zamelen voor de ‘British Union of Fascist’, een Britse organisatie voor fascisten. Hij steunde het nazi-regime van Adolf Hitler ook openlijk. Maar de grootste klap kwam er in 1935, toen Joseph z'n familie verliet. Meer dan drie decennia lang had hij geen contact met z'n dochter Audrey, ook al betaalde hij wel voor haar opleiding in Kent. Pas in 1964 zag de actrice haar vader terug, in z'n nieuwe thuis in Ierland. Helaas was het allesbehalve een hartelijk weerzien: de man zou zich ‘ijskoud’ naar haar toe hebben gedragen.

Eigen gezin

Ondanks de niet-bestaande relatie met haar vader, slaagde Audrey er wel in om een succesvolle filmactrice te worden. In 1953 kreeg ze een Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol, in de film ‘Roman Holiday’. Ze was toen al getrouwd met acteur en producent Mel Ferrer. Samen kregen ze een zoontje, Sean. Maar de relatie begon al snel barsten te vertonen. “Ze werkten en reisden elke dag samen", vertelt Sean in The Sun. “In die jaren waarin ze samen waren, brachten ze waarschijnlijk al evenveel tijd met elkaar door als koppels die 35 jaar samen zijn. Dat eist z'n tol.” Daarenboven was Mel niet de gemakkelijkste. “Ik denk dat hij voor alles moest vechten. Hij was echt moeilijk. Op sommige vlakken was hij ook een neuroot: perfectionistisch, piekerend, op het randje van woede-aanvallen. We worden samengebracht door al die geweldige gevoelens, maar het zijn de kleine dingen die een relatie doen breken”, zucht Sean. In 1968, na een huwelijk van 14 jaar, gingen Audrey en Mel dan ook uit elkaar. Wat het extra pijnlijk maakte, was dat de actrice net een jaar daarvoor gestopt was met werken omdat ze bij Sean wilde blijven. “Ze had haar hele leven gewacht op een eigen gezin", zegt hij. “Dat is wat ze echt wilde in het leven."

Minnaressen

Niet lang na de scheiding leerde Audrey de Italiaanse psychiater Andrea Dotti kennen, op een cruise. In 1969 stapten ze in het huwelijksbootje. Een jaar later volgde zoontje Luca. Voor Sean was Andrea een ‘geweldige’ stiefvader, die samen met hem speelde en experimenten deed. Maar Andrea had een tekortkoming: hij was niet gemaakt voor een monogame relatie. Tijdens z'n huwelijk met Audrey had hij maar liefst 200 minnaressen, klinkt het. Toen ze zwanger was van hun zoontje Luca, ging Andrea feesten in Rome. De actrice kwam z'n ontrouw te weten toen een huishoudster opbiechtte dat Andrea vrouwen mee naar huis nam wanneer zij in het buitenland zat. “Ze probeerde het zo voorzichtig mogelijk aan te brengen", zegt Sean. “Maar mijn moeder had al wel haar vermoedens."

Volledig scherm Audrey Hepburn op haar huwelijk met Luca Dotti © kos

Ontrouw

Toen Sean twaalf was, vertelde Audrey - die heilig in eerlijkheid geloofde - hem over de ontrouw van haar tweede echtgenoot. “Ik wist wel dat er problemen waren", zegt Sean. “Mijn moeder kwam bij me zitten, met bloeddoorlopen ogen, en vertelde me wat er aan de hand was. Ze vroeg me wat ik dacht. Maar ik was een kind. Ik wist niet hoe ik haar moest helpen." Uiteindelijk gingen Audrey en Andrea pas in 1982 uit elkaar. Hoewel ze in Italië bleef, zodat zoon Luca z'n vader kon zien, maakte de man nooit gebruik van z'n bezoekrecht. Opnieuw een teleurstelling.

Pas wanneer ze de Nederlandse acteur Robert Wolders ontmoette, hervond ze haar geloof in de liefde. Samen leidden ze een rustig leventje in Zwitserland. Hoewel ze nooit trouwden, beschouwde Audrey hem als haar echtgenoot. “Hij is zo liefdevol", zei ze ooit. “Hij is een erg aanhankelijke man. Ik vertrouw hem.”

Mythisch figuur

In januari 1993 overleed Audrey, een klein jaar nadat ze de diagnose kanker had gekregen. Hoewel ze al jaren dood is, blijft ze nog steeds een mythisch figuur, zegt Sean. Hij krijgt nog steeds brieven van tieners die haar poster aan de muren hebben hangen. “Ze wordt steeds meer een legende, en dat is best mooi." Zelf denkt hij ook te weten waarom Audrey nog steeds zo geliefd is. “Vanwege een mengeling van iconische acteerrollen - in slechts 17 films - en haar elegantie, zowel innerlijk als uiterlijk. En ook omwille van haar inzet voor goede doelen, dat vond ze zelf het belangrijkste."

