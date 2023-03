Zonder rimpels, Kim Basinger pronkt op haar 69ste met jeugdig uiterlijk

Stralend en met amper make-up op kwam Kim Basinger aan aan de Jumbo’s Clown Room in Hollywood, waar het feestje plaatsvond. Hand in hand met haar vriend Mitch Stone, die haarstylist is. Of die schoonheid op haar 69ste nog puur natuur is, daarover is niet iedereen het eens. Kim Basinger heeft altijd beweerd dat ze nooit plastische chirurgie onderging. Ook haar dochter Ireland (27), die nu zwanger is van haar eerste kindje, houdt vol dat haar moeder nooit een schoonheidsingreep onderging. “Jij bent de meest natuurlijk schoonheid die er ooit was en ooit zal zijn. Je huidverzorging, workouts en advies over gezond eten, inspireren mij om hetzelfde te doen”, schreef Ireland op Instagram. Ireland Baldwin is de enige dochter van Kim Basinger, haar vader is acteur Alec Baldwin. Baldwin zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden voor de dood van cameravrouw Halyna Hutchins, die hij per ongeluk neerschoot op een filmset. Hij was niet op de babyshower.