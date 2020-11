“Zonder mij was ze al lang failliet”: Vader van Britney Spears wil zich niet gewonnen geven en haalt uit

CelebritiesHet gekibbel over het gezag over Britney Spears’ financiën blijft maar doorgaan. Nadat de 38-jarige zangeres vorige week nieuwe juridische papieren indiende om haar vader Jamie (68) te laten schrappen als conservator, heeft hij nu weer teruggevuurd. Zo staat in de documenten - die TMZ in handen kreeg - te lezen dat hij vindt dat Britney veel slechter af was geweest als hij niet al 12 jaar zou beslissen over haar geld.

Volgens Jamie zou het een heel slecht idee zijn als hij niet meer verantwoordelijk zou zijn voor de financiële beslissingen van zijn dochter. Zo heeft hij haar naar eigen zeggen uit torenhoge schulden geholpen en voorkomen dat de zangeres juridische problemen zou krijgen. Zonder hem zou Britney ‘failliet’ zijn geweest, stelt Jamie. Daarom ziet hij geen enkele reden om zijn rol neer te leggen.

De 38-jarige zangeres staat sinds een mentale inzinking in 2008 onder toezicht van haar vader. Dat blijft hij tot in ieder geval februari volgend jaar. Door de jaren heen zijn verschillende rechtszaken over het conservatorschap van Jamie gevoerd. Britney zou graag willen dat een onafhankelijk bedrijf de verantwoordelijkheid draagt voor haar financiën.

Volledig scherm Vader Jamie Spears staat rechts op de foto. © SplashNews.com

Van kwaad naar erger

Volgens haar advocaat, Sam Ingham, gaat de situatie van Britney Spears van kwaad naar erger, zo verklaarde hij onlangs in de rechtbank. De zangeres zou de stekker uit haar muzikale carrière willen trekken, terwijl haar vader net alles op alles zou zetten om zijn dochter zo snel als mogelijk weer op het podium te krijgen. Haar eigen standpunten kan Britney volgens haar verdediging echter nergens kwijt: volgens haar advocaat laat de mentale toestand van de popzangeres momenteel niet toe dat ze enige verklaring zou opstellen of ondertekenen, waarin zou worden opgesteld wat ze zelf met haar leven wil doen.

Maar daar geloven haar fans geen woord van: volgens hen wordt Britney wel degelijk tegen haar wil van haar vrijheden beroofd én zijn er ook genoeg familieleden die dat intussen bevestigd hebben. Zoals Jayden, de 14-jarige zoon die Britney kreeg met haar ex-man Kevin Federline. “Hij is een grote klootzak, hij kan doodvallen”, liet die zich live op Instagram ontvallen, toen hem gevraagd werd naar zijn grootvader Jamie. Over de situatie van zijn moeder deed zoon Jayden vervolgens enkele onthullingen uit de doeken die fans zorgen baarden. “Het is lang geleden dat ik haar nog muziek zag maken”, bekende hij over zijn beroemde mama. “Ik weet het niet. Ik herinner me dat ik haar vroeg: ‘Mam, wat is er aan de hand met je muziek?’ En zij had zoiets van: ‘Ik weet het niet, schat. Ik vraag mij af of ik niet met alles moet stoppen.’”

Volledig scherm Britney Spears en haar broer Bryan. © Splash News

Ontsnappen

Ook haar broer Bryan Spears (43) heeft zich ondertussen voor het eerst uitgesproken over de zorgen die zijn ontstaan over de toestand van zijn zus. Hoewel Bryan zegt dat de familie er veel baat bij heeft gehad dat zijn zus onder wettelijk toezicht staat, meent hij ook dat Britney al jaren probeert te ontsnappen aan de controle. Bryan kan zich dan ook goed voorstellen dat zijn zus de situatie grondig beu is.

“Ze wilde altijd al ontsnappen van die curatele, het is erg frustrerend”, zegt hij. “Of iemand nou goede bedoelingen heeft of een vervelende attitude heeft, als iemand je constant vertelt wat je moet doen, is dat frustrerend.” Bryan Spears maakt zich daarnaast zorgen over hoe het met de zangeres zal gaan als het gezag zou worden opgeheven en snapt dat sommige fans veronderstellen dat de zangeres “tegen haar wil wordt vastgehouden.”

Mocht Britney straks weer volledig verantwoordelijk zijn voor haar persoonlijke en financiële beslissingen, dan vraagt Bryan zich af hoe dat zijn zus zal vergaan. “Ze heeft al sinds haar 15de een team van mensen om zich heen, dus loopt iedereen straks weg of wordt dat team kleiner?” Hij voegt daaraan toe dat Britney niet is gewend om bijvoorbeeld zelf reserveringen te maken of auto te rijden. “Ik weet zeker dat het een aanpassing gaat vergen.”

