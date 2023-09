Zoektocht gestart naar vermiste basgitaar van Paul McCartney: “Kan veel geld opleveren”

Volgens de BBC is de campagne gestart na een gesprek van McCartney met Nick Wass, die een boek schreef over de vermiste gitaar. Het ‘Lost Bass project’ omschrijft zichzelf als “de zoektocht naar de belangrijkste bas uit de geschiedenis”. De gitaar werd in 1961 gekocht en verdween acht jaar later. In die periode was de bas te horen in de Beatles-muziek van die jaren, waaronder in de hits ‘Love Me Do’ en ‘She Loves You’. “Dit is de bas die de Beatles heeft gemaakt tot wat ze nu zijn”, aldus Wass.