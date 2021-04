Zoek de zeven verschillen: dit is de dubbelgangster van Rihanna

Celebrities Jennifer Aniston heeft dan toch geen kind geadop­teerd

14 april Sorry ‘Friends’-fans, maar Jennifer Aniston wordt dan toch geen mama. Verschillende bronnen beweerden dat de 52-jarige actrice een Mexicaans weeskindje zou adopteren en dat aan haar ‘Friends’-collega’s verteld zou hebben. Maar volgens haar manager is daar niets van waar: “De ‘babybom’ van Jennifer is een verzinsel.”