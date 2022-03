Zoë Kravitz en Channing Tatum staan sterk: “Ze zou het niet erg vinden om een kind met hem te hebben”

Een opvallende uitspraak want Kravitz is altijd heel gesloten geweest over dat soort zaken. In een interview in 2020 gaf ze al aan dat ze vragen over het onderwerp zelfs beledigend vindt: “Veel mensen stellen de vraag: ‘Wanneer krijg je een baby?’ of zeggen dingen als: ‘Wanneer komt de baby?’ en ik voel me echt beledigd door mensen die ervan uitgaan dat dat iets is wat ik moet doen omdat de maatschappij dat zegt,” vertelde Kravitz toen aan Dax Shepard in zijn podcast ‘Armchair Expert’. “Op dit moment ben ik zeker niet op een plaats waar ik denk dat ik in staat te zijn om dat te doen, gewoon vanwege het werk”, zei ze toen tijdens het interview.