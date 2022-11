Zo zag je de Kardashians nog nooit: North West pronkt tijdens Thanksgiving met ‘koninklijke familieportretten’

Celebrities Zanger Maluma niet gediend met vraag over mensenrech­ten in Qatar en stormt weg: “Je bent onbeleefd!”

De Colombiaanse zanger Maluma stormt plots weg tijdens een interview met de Israelische televisie ‘Kan News’. De reporter vroeg Maluma net wat zijn kijk was op de mensenrechtenschendingen in Qatar. Ondanks de afwezigheid van popsterren zoals Shakira en Dua Lipa, gaat Maluma er namelijk wél zonder probleem optreden. Al is de 28-jarige zanger duidelijk niet gediend met de vraag. Terwijl hij wegstormt kan hij het niet laten nog eens zijn ongenoegen over de vraag te uiten. “Dit doe je niet, je bent onbeleefd!”, roept Maluma.

21 november