Zo verdiende Ed Sheeran vorig jaar miljoenen euro’s door amper iets te doen

Celebrities Ed Sheeran wil geen pottenkij­kers op domein ‘Sheeran­vil­le’ en klaagt buurman aan

4 april Een ‘Castle on the hill’ is het niet, maar het landgoed van Ed Sheeran (29) moet zeker niet onderdoen voor het kasteel uit zijn hit. De Britse zanger begon in 2012 aan de uitbouw van zijn ‘Sheeranville’ in het Oost-Engelse dorpje Framlingham en het domein telt intussen al vijf huizen, een zwembad, boomhut en eigen pub. Toch houdt de zanger duidelijk niet van pottenkijkers: Sheeran heeft zijn buurman aangeklaagd omdat die te dicht in zijn buurt zou komen.