Zo reageren celebs op de oorlog in Oekraïne: “Er zijn geen winnaars, iedereen lijdt”

De oorlog in Oekraïne beroert de gemoederen. Ook onze bekende medemensen betuigen hun steun aan alle slachtoffers.

Angelina Jolie post een aangrijpende boodschap. “Zoals velen van jullie bid ik voor de mensen in Oekraïne. Samen met mijn collega’s van de organisatie Refugees wil ik dat al het mogelijke wordt gedaan om de bescherming en de fundamentele mensenrechten van de vluchtelingen in de regio te waarborgen”, begint ze haar statement. “We hebben al berichten gezien over slachtoffers en mensen die hun huizen ontvluchten om veiligheid te zoeken. Het is nog te vroeg om te weten wat er gaat gebeuren, maar het belang van dit moment, voor de bevolking van Oekraïne en voor de internationale rechtsorde, kan niet genoeg worden benadrukt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Angelina Jolie (@angelinajolie) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Arnold Schwarzenegger laat weten dat zijn gedachten bij de mensen in Oekraïne zijn. “Ik ben geen buitenlands beleid expert dus ik ga de analyse overlaten aan mensen die slimmer zijn dan ik”, schrijft hij in zijn post. “Ik weet wat het is om op te groeien na een oorlog in een bezet land. Ik weet dat er tijdens de oorlog, en in de nasleep ervan, geen winaars zijn. Iedereen lijdt.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Viola Davis deelt een hartverscheurende video. Daarin is te zien hoe een vader afscheid neemt van zijn dochter zodat zij veilig kan zijn. “Ik bid voor Oekraïne”, schrijft ze bij de video.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door VIOLA DAVIS (@violadavis) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Camila Cabello repost een quote van Intersectional Environmentalist. “Onze harten zijn gebroken en we zullen blijven vechten om deze regeringen van onderdrukking om te gooien. We vragen leiders van over de hele wereld om dit zinloze geweld te stoppen”, valt er te lezen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door camila (@camila_cabello) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Paris Hilton houdt haar boodschap kort maar krachtig: “Laat er liefde zijn”, is te lezen op de foto. “Ik bid voor vrede in de wereld”, schrijft ze erbij.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Paris Hilton (@parishilton) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kate Nash post een vlag van Oekraïne met daarbij de boodschap “F*ck Putin, middelen voor Oekraïne kan je doneren via de link in mijn bio”.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kate Nash (@katenash) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rita Ora deelt een post van Unicef. Zij roept op om te doneren voor alle kinderen die nu slachtoffer zijn geworden van de oorlog: “Help alsjeblieft via de link in mijn bio.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door RITA ORA (@ritaora) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Priyanka Chopra deelt dan weer een video waarin de schrijnende situatie wordt belicht. “De situatie in Oekraïne is angstaanjagend. Onschuldige mensen leven in angst voor hun leven en dat van hun dierbaren, terwijl ze zich een weg proberen te banen door de onzekerheid van de nabije toekomst”, schrijft ze bij de post. “Het is moeilijk te bevatten hoe dit in de moderne wereld zo kan escaleren, maar dit is een belangrijk moment dat over de hele wereld zal nagalmen. Er leven onschuldige mensen in dit oorlogsgebied.” Ook zij spoort haar volgers aan om de mensen te helpen: “Ze zijn net als u en ik. Hier is meer info via de link in mijn bio over hoe je de mensen van Oekraïne kunt helpen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Priyanka (@priyankachopra) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK