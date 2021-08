Zo reageert de man van Nicole Kidman op haar seksscènes

Kidman en Urban stapten in juni 2006 in het huwelijksbootje in Sydney. Op dat moment waren ze nog geen half jaar aan het daten. De twee ontmoetten elkaar in 2005 op een evenement in Los Angeles en groeiden in de maanden daarna erg naar elkaar toe. En toen deed de countrymuziekster een gewaagde zet. “Het was mijn 38ste verjaardag en hij stond om 5 uur ‘s ochtends met een boeket gardenia’s op mijn stoep in New York. Toen zei ik: ‘Dit is de man met wie ik hoop te trouwen’”, aldus Nicole Kidman.