Zo moeder, zo dochter: Heidi Klum (49) en Leni (18) poseren samen in lingerie

Celebrities Scarlett Johansson voelde zich geseksuali­seerd in begin carrière

Scarlett Johansson (37) is van mening dat zij in het begin van haar acteercarrière alleen werd gecast voor bepaalde rollen vanwege haar looks. Dat zegt de 37-jarige actrice in de podcast ‘Armchair expert with Dex Shepard’. Ook heeft Johansson het idee dat ze in haar jongere jaren is geseksualiseerd als actrice.

11:45