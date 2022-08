Zo moeder, zo dochter: dertig jaar na Kate Moss schittert ook dochter Lila Grace op Pirelli-kalender

Celebrities Kritiek op Julia Fox na vreemd advies op TikTok: “Geef kinderen huis­houdspul­len in de plaats van speelgoed”

Julia Fox (32) krijgt veel kritiek over zich heen nadat ze een TikTok plaatste waarin ze zegt dat kinderen meer in het huishouden zouden moeten werken. Ze raadt ouders aan om hun kids kleine huishoudspullen te kopen in de plaats van speelgoed. Veel mensen vonden dat haar opmerking niet oké was en dat kinderen niet horen te werken. De ‘Uncut Gems’-actrice kwam snel weer op het socialemediaplatform om zich zelf te verdedigen. “Ik wil niet dat mijn zoon later verwacht dat een vrouw alles voor hem zal doen en opkuisen. Dat laat ik niet toe.”

24 augustus