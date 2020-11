Zo leerden Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones elkaar kennen: “Ik zag haar in ‘The Mask of Zorro’”

De vonk sloeg volgens Michael Douglas over toen hij Catherine Zeta-Jones aan het werk zag in ‘The Mask of Zorro’. “Ik dacht: wauw, wie is deze vrouw? Ze is geweldig. Een maand later was ik op het filmfestival van Deauville in Frankrijk, voor ‘A Perfect Murder’", legt Douglas uit. “Op het schema zag ik dat ze de volgende dag ‘Zorro’ vertonen. Dus ik zei tegen m'n assistent: ‘Kan je uitzoeken of Catherine Zeta-Jones er zal zijn, of ze alleen is en zo ja: of ze iets met me wil gaan drinken."