Zo hoorde je ‘Baby One More Time’ van Britney Spears nog nooit

Celebrities Massa’s fans schuiven aan bij barbier om Rihanna te zien

In Londen stonden de fans in rijen aan te schuiven bij een barbierszaak om Rihanna (34) te zien. De zangeres vergezelde haar vriend A$AP Rocky (33) tijdens zijn trimbeurt. Het is een van de eerste keren dat de kersverse ouders gespot werden na de geboorte van hun kindje in mei. En dat wilden honderden fans duidelijk niet missen. Zij stonden gekluisterd aan het raam van het salon.

14 juli