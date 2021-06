Zit er een haar in de boter tussen ‘Supernatural’-acteurs? “Dit had ik nooit van jou verwacht”

CelebritiesVijftien jaar lang stonden ze samen op de set van ‘Supernatural’, de langstlopende fictiereeks ooit. Al die tijd deelden ze lief en leed: ze waren elkaars getuige toen ze trouwden en leerden hun kinderen om hun tv-collega ‘oom’ te noemen. Toch lijkt er nu, amper een jaar na het einde van de reeks, iets scheef te zitten tussen Jensen Ackles (43) en Jared Padalecki (38). “Niet te geloven dat je me hier niets over vertelde. Ik ben er echt kapot van”, klonk het op Twitter.

Ze zijn beter bekend als de broertjes Sam en Dean Winchester, die in hun Chevrolet Impala de Verenigde Staten doorkruisen op zoek naar paranormale activiteit. De jongens waren nog prille twintigers toen ze elkaar leerden kennen op de set van ‘Supernatural’, waar ze de daaropvolgende 15 jaar met elkaar doorbrachten. “We zijn samen opgegroeid”, aldus Jensen in een eerder interview. “Alle belangrijke momenten in elkaars leven hebben we meegemaakt. Dat schept een band die je niet mag onderschatten. Jared is mijn beste vriend.”

Ze werkten niet alleen samen, maar spendeerden ook het grootste deel van hun vrije tijd met z'n twee. Jared en Jensen waren getuige op elkaars huwelijk, kochten een huis in dezelfde buurt in Texas, en leerden hun kinderen om ‘oompje’ te zeggen tegen hun favoriete collega. “Want we zijn ook in het echte leven zoals broers”, klonk de verklaring.

Toen de acteurs vorig jaar het laatste seizoen van ‘Supernatural’ aankondigden, was er nog geen vuiltje aan de lucht. “We hebben Sam en Dean enorm graag gespeeld, maar het is mooi geweest”, legden ze uit in een video op Instagram. “Het verhaal is gewoon op.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jared en Jensen in 'Supernatural'. © INTERNET

Fikse ruzie

Recente gebeurtenissen doen echter vermoeden dat er veel meer ‘op’ was dan alleen de vergezochte verhaallijnen van de show. Ackles kondigde zopas een nieuw tv-programma aan, dat hij samen met zijn vrouw zal regisseren. ‘The Winchesters’ wordt een spin-off van ‘Supernatural’, in de vorm van een prequel. “Ik ben zo blij dat ik dit eindelijk mag vertellen”, schrijft hij op Twitter. Daar maakte hij in één keer bekend dat hij ook een voice over zal inspreken voor de show, als zijn vertrouwde personage Dean. Leuk, zo vonden fans, ondanks het feit dat dit al de derde poging is om een spin-off te maken voor het programma. De twee vorige flopten dramatisch.

Minder leuk was het voor Jared Padalecki, die helemaal niet op de hoogte was van Ackles’ plannen. “Kerel. Ik ben blij voor je. Ik wou dat ik dit op een andere manier gehoord had dan via Twitter. Ik kijk er naar uit om te kijken, maar vind het rot dat ‘Sam Winchester’ geen enkele inspraak had”, aldus de duidelijk teleurgestelde acteur.

(Lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Misschien zit er dan toch een kink in de kabel tussen de eens zo onafscheidelijke vrienden? “Onmogelijk”, klonk het bij trouwe fans. “Jared maakt gewoon een grapje. Deze jongens zijn véél te close om zoiets te laten gebeuren. Het kan niet dat Jared hier niets over wist. Waarschijnlijk zit hij in de reeks en wil hij dat het een verrassing blijft voor fans.”

Jared bleek echter in het hart geraakt door al die comments. “Nee, het is geen grap”, verduidelijkte hij meteen. “Dit is het eerste dat ik ervan hoor. Ik ben er kapot van.”

(Lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zijn fans bleven sceptisch, maar toch doen Padalecki’s reacties vermoeden dat hij écht niet op de hoogte was. Hij haalde namelijk ook uit naar ‘Supernatural’ co-producer Robbie Thompson, die het script voor ‘The Winchesters’ schreef. Jared kent de man goed, en voelt zich door hem verraden. “Et tu, Brute?”, schreef hij in een tweet die hij later weer verwijderde. “Wow. Wat heb je iets vreselijks gedaan. Bravo, jij lafaard.”

Het duurde niet lang eer een legertje aanhangers zich achter hem schaarde en gemene berichten begon te sturen naar Jensen, zijn echtgenote, en de rest van het team rond ‘The Winchesters’. Daarop krabbelde Jared ietwat terug: “Hallo wereld, bedankt voor alle liefde. Maar stuur alsjebliéft geen haatdragende berichten of bedreigingen. Ik geef erg veel om alle mensen die betrokken zijn bij dat project, en ik zou het verschrikkelijk vinden als hen iets overkwam.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jared en Jensen in 'Supernatural'. © Warner Bros.

Verzoening?

Wat er precies aan de hand is tussen Jared en Jensen is niet duidelijk, maar voorlopig lijkt de strijdbijl terug begraven. “Jensen en ik hebben een goed gesprek gehad, zoals we dat vaak doen, en het is goed tussen ons”, liet Jared weten. “De show staat nog in een pril beginstadium. We hebben samen vele wegen afgelegd, maar soms zitten er nu eenmaal obstakels in de weg. Die houden ons niet tegen. Eens broers, altijd broers.”

(Lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jensen beaamde dat: “Hou van je, Jared. Ik was vergeten hoe vaak we elkaar vroeger in het echt zagen, en ik mis dat ook. Ik weet dat je het druk hebt... Net zoals ik. Maar je bent nog altijd mijn broer. Ik mis je, makker.” Alles terug koek en ei? Of bespeuren we daar een verwijt naar de ‘drukbezette’ Jared, die voor het einde van ‘Supernatural’ al een nieuw contract had getekend bij een concurrerende tv-studio. Op dit moment speelt Padalecki de hoofdrol in een reboot van ‘Walker: Texas Ranger’, die wordt uitgebracht door CBS Studios. Jensen bleef bij ‘Supernatural’-studio Warner Bros. en was te zien in de satirische superheldenreeks ‘The Boys’.

LEES OOK

Volledig scherm Supernatural met Jensen Ackles en Jared Padalecki.