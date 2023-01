Zit er een haar in de boter tussen Britney Spears en haar man Sam Asghari? “Britney ging helemaal door het lint”

celebrities Vaarwel glanzende krullen: Shawn Mendes scheert zijn hoofd bijna helemaal kaal

“Please have mercy on me” of ook wel “Heb alstublieft genade met me.” Dat zong Shawn Mendes (24) ooit in een van zijn razendpopulaire hits. En als haren konden praten, weerklonk diezelfde noodkreet hoogstwaarschijnlijk vanaf Mendes’ hoofd. De zanger schoor namelijk zeer recent zijn iconische bruine lokken af. Iets wat zijn fans in de verste verte niet zagen aankomen.

