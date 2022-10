“Zijn stem veranderde van smekend naar agressief”: straffe getuigenissen in nieuw proces Harvey Weinstein

Een van die aanklagers is Jennifer Siebel Newsom, de vrouw van gouverneur Gavin Newsom. Zij nam als eerste aanklager het woord in de rechtszaak tegen Weinstein. Daarin getuigt ze over hoe Weinstein haar heeft verkracht tijdens een zakelijke vergadering. Ze vertelt dat hij haar in 2005 heeft aangerand, toen ze naar eigen zeggen nog een “weerloze actrice was die het wou maken in Hollywood.” Toen ze Weinstein destijds ontmoette tijdens een filmfestival in Toronto, maakte hij haar wijs dat hij “samen haar carrière wou bespreken.” Maar niets was minder waar: “Tijdens de meeting vroeg hij me om hem aan te raken. Ik weigerde, maar toen verwees hij naar een aantal bekende actrices wiens carrières hij zogenaamd ook gemaakt had op die manier.” Ze vervolgde: “Zijn stem veranderde van smekend naar agressief en veeleisend. Terwijl hij op me lag, liet hij me trillen vooraleer hij me met geweld verkrachtte.” Ze beweert ook dat ze het gevoel had dat ze “geen andere keus” had dan contact te houden met Weinstein via e-mail en op openbare plaatsen. Het is de eerste gruwelijke getuigenis van de rechtszaak. Er zullen er nog acht volgen.