Zijn Shakira en Pique uit elkaar? “Ze betrapte hem met een andere vrouw”

Shakira en Gerard Pique werden verliefd tijden het WK 2010 in Zuid-Afrika. In hun relatie van twaalf jaar kregen ze twee kinderen, Milan en Sasha. Maar volgens El Periodico, een krant uit Barcelona, is hun sprookje nu voorbij. Shakira zou haar vriend betrapt hebben met een andere vrouw. “Pique is volop aan het feesten en wordt tijdens het uitgaan vergezeld door andere vrouwen. Dat loopt al eens uit de hand. Hij blijft vaak weg tot drie uur ‘s nachts.”

De geruchten over ontrouw worden ook versterkt door Sharika’s nieuwste hit ‘Te Felicito’. Daarin zingt de popster over een vals persoon die haar in stukken heeft gebroken. “Ze waarschuwden me, maar ik lette niet op”, klinkt het in de songtekst. “Zeg me niet dat het je spijt, dat lijkt oprecht, maar ik weet dat je liegt. Ik kan niet tegen mensen met twee gezichten. Mijn ogen zijn rood van te huilen om je.”

Het is ook al een tijdje geleden dat het koppel nog een foto samen heeft gepost op sociale media. In het verleden passeerden er regelmatig beelden van de twee samen, maar intussen is het al van maart geleden.

LEES OOK: