Zijn Leonardo DiCaprio en Gigi Hadid aan het daten? “Ze leren elkaar alvast beter kennen”

Maar volgens andere bronnen is het duidelijk dat Leonardo interesse vertoont in het topmodel: “Hij zit haar duidelijk achterna”, klinkt het. En dat is opvallend, want Gigi Hadid is namelijk ‘al’ 27 jaar oud. Een leeftijd waar DiCaprio eerder op bleek af te knappen. De acteur zette in het verleden namelijk acht keer zijn vriendin aan de deur nadat ze de leeftijd van 25 jaar had bereikt. Onlangs kreeg ook zijn vriendin Camila Morrone de schop na een relatie van vier jaar, net nadat ze 25 werd.