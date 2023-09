Zijn Jenna Ortega en Johnny Depp een koppel? Acteurs reageren voor het eerst op roddels

Celebrities Beyoncé maakt eretitel meteen duidelijk tijdens optreden: “Zeg: ‘Hallo, burgemees­ter Carter!’”

Het optreden van Queen B in de Amerikaanse stad Santa Clara was iets specialer dan anders. Beyoncé (41) werd namelijk benoemd tot ereburgemeester voorafgaand aan haar optreden in de stad. Ze mocht ook een zilveren sleutel van de stad in ontvangst nemen. Tijdens haar optreden liet Beyoncé weten dat ze heel blij was met haar tijdelijke titel. Met “Vandaag ben ik de burgemeester!” opende ze haar optreden.