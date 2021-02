Zijn de Jonas Brothers alweer gesplit? Nick Jonas brengt solo single ‘Spaceman’ uit

Het lijkt erop dat Nick Jonas momenteel verder gaat zonder zijn broers nu hij zijn solo single ‘Spaceman’ uitbrengt op 25 februari. Die single doet vermoeden dat de band uit elkaar is. Ook de Britse krant The Sun meent dat een reünie tussen de drie broers nog niet in zicht is: “Ze hebben vorig jaar een album opgenomen dat aan de kant werd gelegd omdat ze er momenteel niet samen aan verder kunnen werken. Een reünie zit er voorlopig dus niet in en daarom richt Nick zich op soloprojecten”, vertelde een bron aan de Britse krant.

Volgens diezelfde bron is er geen enkele sprake van ruzie onderling. “De broers snappen goed dat ieder nu z’n eigen ding doet en daar stimuleren ze elkaar ook in. Natuurlijk hadden ze nu het liefst samen in de studio gestaan, maar dat kan nu eenmaal niet. Wanneer ze wèl weer samen te zien zijn weet niemand. Dat hangt helemaal af van wat er de komende maanden in de wereld gebeurt.” De drie zijn momenteel elk afzonderlijk aan hun eigen projecten bezig zolang corona woedt.

Nick Jonas en zijn broers verschenen op de 62e jaarlijkse Grammy Awards en voerden de toen nog niet uitgebrachte single ‘Five More Minutes’ op. In oktober 2020 dropte het trio hun tot nu toe laatste single ‘I Need You Christmas’.

