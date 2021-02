Zijn Brad Pitt en Jennifer Aniston weer samen? Het internet denkt van wel

CelebritiesZijn Brad Pitt (57) en zijn ex-vrouw Jennifer Aniston (51) alweer een koppel, of op z’n minst opnieuw goede vrienden? Hun fans van het eerste uur zijn overtuigd van wel. Op een foto die Jennifer postte op Instagram is namelijk een man te zien die verdacht veel op Brad lijkt.

Jennifer en Brad mogen naar eigen zeggen dan over hun relatie heen zijn, hun fans zijn dat duidelijk nog niet. Na hun scheiding in 2005 blijven er maar geruchten opduiken over een mogelijke reünie. Vorig jaar, bijvoorbeeld, toen het voormalige paar elkaar tegenkwam op de rode loper van de SAG Awards, viel het internet collectief in zwijm. “Ze zijn terug samen!”, klonk het. “Kijk hoe ze naar elkaar lachen en elkaar aanraken...”

Niets bleek minder waar, want hoewel Brad en Jennifer er volgens Aniston ‘een vriendelijk contact’ op nahielden, waren ze geen koppel. “Ik word romantisch gelinkt aan elke vrouw waarmee ik op de rode loper sta, dus ik durfde mijn moeder niet mee te brengen”, lachte Pitt enkele dagen later tijdens een speech. Even later werd hij gelinkt aan het Duitse model Nicole Poturalski, waarmee hij drie maanden samen was.

Op de foto

Maar men geeft het niet op. Brad is intussen alweer single. Geen betere manier om de zinnen te verzetten tijdens de coronacrisis dan een nieuw mysterie rond de twee celebs: volgens oplettende Instagram-gebruikers postte Jennifer een verdachte foto op sociale media. Daarop zouden niet alleen zij en haar hondje Clyde te zien zijn, maar ook een ongeïdentificeerde man op de achtergrond. De foto werd schijnbaar genomen op de set van ‘The Morning Show’, een succesvolle tv-reeks waar Aniston de hoofdrol in vertolkt.

Volledig scherm Is dat Brad op de achtergrond? © Instagram

“Er doen al langer geruchten de ronde dat Brad rondspookt op de set van ‘The Morning Show’”, wordt er al bij voorbaat gejuicht. “Dat zou best eens waar kunnen zijn, als je de man op de achtergrond van deze selfie bekijkt.” Het mannenlichaam, dat achter Aniston op de grond lijkt te liggen, heeft inderdaad wat weg van de Amerikaanse acteur. “Ze zijn eindelijk weer een stel!”

Sceptici waarschuwen dan weer dat men niet te snel conclusies mag trekken. “Áls het daadwerkelijk om Brad Pitt gaat - en daar zijn we tot op heden toe nog niet zeker van - dan weten we nog altijd niet waarom hij daar is. Misschien heeft hij een gastrolletje in de show en is hij enkel terug bevriend met zijn ex-vrouw. Om één of andere reden wil de hele wereld ‘Brennifer’ terug, maar op deze manier zijn we onszelf enkel aan het klaarstomen voor teleurstelling...”

LEES OOK