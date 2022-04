Zijn A$AP Rocky en hoogzwangere Rihanna niet langer een koppel? Geruchten over overspel doen de ronde

Ook A$AP Rocky en Amina kennen elkaar al langer. De twee zouden in het verleden al eens een keertje samengewerkt hebben. Tijdens een recente ontmoeting in Los Angeles zou de vonk overgeslagen zijn. Pisano beweert in zijn tweets ook nog dat de Amerikaanse rapper vroeger al een paar keer op date is geweest met Amina. Of er toen daadwerkelijk gevoelens in het spel waren, is niet geweten.

Hoogzwanger

Rihanna en A$AP Rocky zijn momenteel in verwachting van hun eerste kindje. De zangeres is ondertussen ook al hoogzwanger. Eerder deze week was nog te zien hoe RiRi met haar bolle buik op de cover van ‘Vogue’ staat. In het interview met het magazine was ze nog vol lof over de vader van haar eerste kindje. “Quarantaine heeft ons dichter bij elkaar gebracht. In deze periode is hij echt familie voor mij geworden.”