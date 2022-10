Zieke Bruce Willis deelt gezinsgeluk: “Dit komt dicht bij perfectie”

Celebrities “Hij lijkt op mijn 70-jarige vader”: Johnny Depp ziet er plots heel anders uit

Fans zijn geschrokken van het nieuwe voorkomen van Johnny Depp (59). De zanger en acteur is momenteel doorheen de VS aan het touren. Dinsdag trad hij op in New Jersey. Depp droeg toen zijn haren los en had ook niet het baardje dat mensen gewend zijn van hem. Fans vinden dat hij er onverzorgd uitziet en ook opgeblazen.

13 oktober