Zieke Bruce Springsteen zegt concerten af

Celebrities ‘Game of Thro­nes’-ac­teur Darren Kent (36) overleden

Acteur Darren Kent is vorige week op 36-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al langer met gezondheidsproblemen. Dat laat zijn familie aan Britse media weten. Kent had onder meer een bijrol in de hitserie ‘Game of Thrones’ en was ook te zien in ‘EastEnders’.