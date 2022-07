Zes weken na hun overwinning in de rechtbank: Johnny Depp en zijn advocate Camille Vasquez samen gezien in Europa

Zo’n zes weken nadat Johnny Depp zijn rechtszaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard won, heeft hij zijn advocate Camille Vasquez nog eens gezien. Vasquez was namelijk te gast tijdens een concert van Depp en Beck in de Europese stad Praag. Op videobeelden is te zien hoe de twee vrolijk een praatje slaan. De Amerikaanse acteur was duidelijk blij om zijn advocate terug te zien.

Vriendschap voor het leven

Camille Vasquez is wel niet in haar eentje afgezakt naar Praag. De advocate van de Amerikaanse acteur had voor de gelegenheid haar partner Edward Owen met zich meegebracht. Op de beelden is ook te zien hoe Depp de vriend van Vasquez voor het eerst ontmoet. Zo geeft Johnny Depp de man enthousiast een hand. Vervolgens volgt er nog een kort omhelzing.

Depps advocate is dus overduidelijk niet langer single en dat zorgt bij fans van de acteur voor enige teleurstelling. Tijdens het proces werd er al druk gespeculeerd over een eventuele romance, maar die geruchten werden toen al snel in de kiem gesmoord door Camille Vasquez zelf. “Het is seksistisch om te denken”, klonk het destijds bij de advocate. En ondertussen is de situatie duidelijk nog steeds niet veranderd. “Ik had gehoopt dat Camille en Johnny samen zouden eindigen, maar dat is duidelijk de hopeloze romanticus in mij…”, aldus een fan. Iemand anders schrijft dan weer het volgende: “Ik ben er zeker van dat ze een levenslange vriendschap gesmeed hebben.”

Volledig scherm © EPA