Zes haren van Kurt Cobain geveild voor bijna 12.000 euro

Celebrities Drew Barrymore heeft spijt van samenwer­king met Woody Allen

8:45 Toen Drew Barrymore (46) werd gevraagd voor de film ‘Everyone Says I Love You’ uit 1996, zag ze dat als een hoogtepunt in haar carrière. Nu heeft ze er spijt van dat ze met regisseur Woody Allen (85) heeft gewerkt. Dat vertelde ze maandag in haar talkshow ‘The Drew Barrymore Show’.