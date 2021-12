Zendaya steelt alle aandacht tijdens wereldpremière 'Spider-Man: No Way Home’

Zendaya wist de show te stelen met haar ‘op spinnenwebben geïnspireerde-look’. Volgens verschillende media droeg de Amerikaanse actrice een op maat gemaakte jurk van Maison Valentino in ‘nude’-kleuren, die zij en haar stylist Law Roach speciaal hadden laten ontwerpen voor deze première. De jurk werd daarnaast gecombineerd met een paar zwarte pumps van Christian Louboutin én de ster droeg ook een zwart masker van kant en kralen. En dat was een look die op de rode loper meteen op heel wat bewondering kon rekenen.

‘Spider-Man: No Way Home’ zorgt voor Belgisch record in voorverkoop sinds de start van de pandemie

In ‘Spider-Man: No Way Home’ is Tom Holland voor de derde keer te zien als de beroemde stripheld. Maar ook Zendaya speelt een hoofdrol: ze kruipt in de huid van z’n vriendin Michelle Jones. In de nieuwe film ligt de identiteit van de superheld op straat. Hij vraagt Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) om hulp om deze situatie ongedaan te maken. Maar het plan pakt verkeerd uit, met grote en dramatische gevolgen. De kaartverkoop voor de nieuwe film overtreft ondertussen alle verwachtingen, met tienduizenden tickets per uur die worden verkocht.