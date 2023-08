Zendaya reageert verslagen op overlijden Angus Cloud: “Hij schonk ons licht, liefde en vreugde”

Dinsdag raakte bekend dat acteur Angus Cloud op 25-jarige leeftijd was overleden. Het nieuws kwam hard aan bij z'n medespelers uit de populaire reeks ‘Euphoria’. Velen onder hen brachten op sociale media een eerbetoon aan de veel te vroeg gestorven acteur. Zo ook actrice Zendaya. Op Instagram liet ze weten: “Woorden zijn niet genoeg om de oneindige schoonheid die Angus is, te beschrijven. Ik ben zo dankbaar dat ik de kans kreeg om hem in dit leven te leren kennen, om hem een broer te mogen noemen, om z'n warme, vriendelijke ogen en brede glimlach te zien, of die aanstekelijke kakelende lach te horen. Ik moet glimlachen als ik er nog maar aan denk.”

De actrice, die ook meespeelt in ‘Dune’, vervolgt: “Ik weet dat mensen deze uitdrukking vaak gebruiken wanneer ze het hebben over mensen van wie ze houden: ‘Ze konden elke kamer oplichten.’ Maar jongens: Angus was daar het beste in. Ik zou hem graag zo willen herinneren. Voor al het licht, de liefde en de vreugde die hij ons schonk. Ik zal elk moment koesteren. Mijn gedachten zijn bij z'n moeder en familie. Wees alsjeblieft vriendelijk en geduldig, want rouw ziet er bij iedereen anders uit.”

De dood van Angus volgt enkele weken na het overlijden van z'n vader. “Hij worstelde intens met dat verlies", liet zijn familie weten. “De enige troost die we hebben is weten dat Angus nu herenigd is met zijn vader, die ook z'n beste vriend was.” De acteur, amper 25 jaar oud, overleed thuis. Zijn moeder belde de hulpdiensten met de mededeling dat haar zoon mogelijk een overdosis had genomen. Of hij die met opzet innam, is niet duidelijk. Een precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

