Zendaya en haar vriend Tom Holland lachen om hun lengteverschil

Audiofrag­ment bewijst dat Josh Duggar wist dat de politie hem op het spoor was: "Gaat dit over het downloaden van kinderpor­no­gra­fie?"

Twee jaar geleden zijn de autoriteiten binnengevallen in de garage van Josh Duggar (33), maar agenten hielden de man duidelijk al langer in de gaten. Duggar, bekend van de show ‘19 Kids & Counting’, was vermoedelijk in het bezit van kinderporno. Eerder dit jaar werd Josh ook effectief gearresteerd. Tijdens zijn proces, dat deze week begonnen is, werd er een audiofragment afgespeeld dat bewijst dat de man de bui al voelde hangen. Dat de politie plots opdook, kwam voor Josh namelijk duidelijk niet als een verrassing.

2 december