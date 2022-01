Zendaya, de relevantste en boeiendste jonge ster van het moment, is goed op weg om Hollywood te veranderen

Celebrities Hoe de kinderen van chef-kok Gordon Ramsay een miljoenen­im­pe­ri­um zullen uitbouwen: “Zij worden de nieuwe Beckhams”

Tilly Ramsay, de dochter van Britse chef-kok Gordon Ramsay, gaat regelmatig viraal op TikTok. Mede door haar deelname aan ‘Strictly Come Dancing’ (het Britse ‘Dancing With the Stars’), is de jongste dochter van de tv-kok razend populair geworden in het afgelopen jaar. Een Schotse PR-expert denkt nu dat alle kinderen van de tv-kok miljoenen kunnen verdienen. “De familie Ramsay gaat dezelfde richting uit als de Beckhams en Kardashians”, onthult de expert aan The Sun.

