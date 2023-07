Zelfzekere Kevin Spacey getuigt in rechtszaak rond misbruik en ontkent alle beschuldigingen: “Ik ben een grote flirt”

“Ik ben diep gekwetst door deze beschuldigingen”, zegt Spacey op de getuigenbank. “En twee van de vier getuigen ken ik zelfs niet.” Na enkele vragen over zijn rijkgevulde carrière te beantwoorden, doet Spacey zijn kant van het verhaal. Hij geeft toe dat hij met één van de vermeende slachtoffers “geflirt” heeft en hem zelfs intiem aangeraakt heeft, maar er geen seks heeft plaatsgevonden. “Ik ben een grote flirt”, zegt de acteur. “Maar we zijn niet verder gegaan omdat hij duidelijk maakte dat hij niet verder wilde en je respecteert hoe ver iemand wil gaan. We beleefden een erg leuke tijd samen. De aanrakingen gebeurden niet op een gewelddadige, agressieve, pijnlijke manier. Het was zachtaardig ... en in mijn gedachten romantisch.” Spacey is naar eigen zeggen dan ook compleet “verpletterd” dat de man in kwestie een klacht tegen hem heeft ingediend. “Ik had nooit gedacht dat de man die ik ken me zoveel jaar later een mes in de rug zou steken.”